Mauritanie/UE : le gouvernement approuve le nouvel Accord de Partenariat en matière de Pêche

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de Partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union Européenne (UE) et la République Islamique de Mauritanie, signé le 15 novembre 2021 à Bruxelles, au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 22 décembre 2021, selon le communiqué publié à l’issue du Conseil des Ministres. Cet accord « définit le cadre de la coopération dans le domaine de la pêche » entre Bruxelles et Nouakchott.

Ainsi « il met en cohérence la réglementation des 2 partenaires (Europe et Mauritanie) dans le domaine de la pêche dans une optique de gestion durable des ressources halieutiques, conformément aux principes pertinents du droit international».

En vertu de ce nouvel accord « la flotte européenne est autorisée à pêcher annuellement 287.000 tonnes, hors céphalopodes qui constituent une ressource réservée uniquement aux nationaux, dans les eaux sous juridiction mauritanienne, pour une contrepartie financière annuelle de 61,5 millions d’euros ».