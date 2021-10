Elim CDM 2022 : La liste des Mourabitounes contre la Tunisie

Le sélectionneur national Corentin Martins à communiqué, jeudi dernier, la liste des vingt-quatre Mourabitounes convoqués pour la double confrontation contre la Tunisie (7 Octobre à Tunis,10 du même mois à Nouakchott à 18h)pour le compte des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. On note les absences de marque de Moulay Ahmed Khalil « Bessam » et de Khassa Camara, ainsi que le retour d'Aboubakar Kamara et d'Abdoul Kader Thiam. Voici la liste des élus.

Gardiens : Namori Diaw, Babacar Diop, M’backé N’diaye ; défenseurs : Hassen Lemrabott, Moustapha Diaw, Bakary N’diaye, Abdoul Ba, El Hassen Houeïbib, Diadié Diarra, AlyAbeïd, Houssen Abderrahmane, Abdoul Kader Thiam ; milieux : Almike Moussa, Mahmoud Abdallahi, Yacoub Sidi, Mohamed Soueïd, Mohamed Dellah Yaly, Ibrahima Coulibaly ; attaquants : Adama Ba, Amadou Niass, Aboubacar Kamara, Ismaïl Diakité, Hémeya Tanjy, Oumar Camara.

FC Tevragh Zeïna : des renforts de taille !

Le FC Tevragh Zeïna a annoncé les arrivées du défenseur central polyvalent Adama Ahmed, en provenance de l’ASC SNIM, d’un gardien sénégalais, Cheikh Diagne, pressenti pour être la doublure de Namory Diaw, ainsi que du malien Moussa Sissoko et de Cheikh Dieng. Non retenu en Arabie saoudite, l’artificier Sidi Matalla a rejoint les Galactiques, l’ancien goléador de l’ASC Tidjikja compensera le départ du buteur malien Amara Baghayogho. Côté départs, Bilal Baïla, le capitaine des Galactiques qui n’a pu rejoindre le club irakien qui l’avait contacté en raison de l’envoi tardif du TIMS, s’est engagé avec l’ASAC Concorde.

Fin du cours FIFA MA pour arbitres « jeunes talents »

Clôture, mercredi matin, du Cours FIFA MA pour arbitres « jeunes talents ». Réunissant trente-cinq arbitres mauritaniens âgés de 25 à 30 ans, le stage était animé par deux instructeurs FIFA, le rwandais Célestin Ntagunguira et la tunisienne M. Hannachi. Ali Lemghaïvry, responsable adjoint du département de l’arbitrage à la FFRIM, a indiqué que « ce cours entre en ligne droite dans la stratégie mise en place pour assurer la relève de l’arbitrage en Mauritanie, aussi bien au niveau national qu’international ».

DTN : formations d’entraîneurs en Mauritanie

Visant à redynamiser le coaching en Mauritanie, la Direction Technique Nationale (DTN) a organisé une série de formations Licence « D CAF » dans plusieurs régions du pays pour les entraîneurs de jeunes âgés de 6 à 12 ans.« Former en qualité les coachs et augmenter leur nombre afin d’assurer la relève», souligne le DTN Gérard Buscher, « est plus qu’une nécessité. » La série avait débuté par Nouakchott (1erau 6 Février) avant de se rendre en Assaba (8 au 13 Mars). Deux autres formations ont également été dispensées à l’intérieur du pays, au Brakna (23 au 28 Août) et enfin au Gorgol (20 au 25 Septembre).

La DTN s’est essentiellement appuyée sur les ligues régionales pour mener à bien sa mission. Près d’une trentaine de techniciens dans chacune des régions ont participé à ces cours théoriques et pratiques, animés par le staff de la DTN composé, entre autres, de Gérard Buscher, Samba Gaye Diagne et Sid’Ahmed Téguédi.

Mercato: Trois internationaux mauritaniens rejoignent Bidiyah(Oman)

Trois joueurs mauritaniens se sont engagés avec le club Bidiyah(Oman) : Abou Sy, le désormais ex-capitaine du FC Sahel ; Housseynou Ba, ancien sociétaire de l'ASAC Concorde, et Mohamed Abdellahi Siudani Dicko « Papis Dicko », ex-attaquant du FC Nouadhibou. La durée de leur bail n'a pas été communiquée.

FC Nouadhibou : Djibril Diop opéré avec succès

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le milieu du FC Nouadhibou Djibril Diop« Cabral » a été opéré avec succès par le docteur Kamal Ahmed, spécialiste en chirurgie orthopédique et articulaire. Le FC Nouadhibou s'est montré rassurant pour son sociétaire, apparu souriant sur les réseaux sociaux. « Cabral » avait été blessé lors de l’avant-dernière journée des playoffs face au FC Sahel(2-0),le 28 Mai2021 à Nouakchott.

Mourabitounes locaux : clôture du stage

Le stage des Mourabitounes locaux a pris fin vendredi. Au menu de cette ultime séance, une opposition entre joueurs au Stade olympique de Nouakchott. Le groupe de Corentin Martins clôture ainsi son avant-dernier regroupement avant la Coupe Arabe de la FIFA, prévu du 30 Novembre au 18 Décembre prochain à Doha. La Mauritanie y évoluera dans le groupe B, en compagnie de la Tunisie, des Émirats Arabes Unis et de la Syrie. Pour leur baptême de feu, le 30 Novembre 2021 à 16h T.U., les Mourabitounes défieront les Aigles de Carthage (Tunisie).Le 3 Décembre 2021, ce sera les les Émirats Arabes Unis, à 19h T.U. Avant la Syrie, le 6 Décembre 2021 à 18h T.U.

« L’objectif de la préparation est d’être prêt pour le premier match de la Coupe Arabe le 30 Novembre », soutenait dernièrement le sélectionneur national dans un entretien avec FFRIMTV.« Nous aurons très prochainement un camp de préparation proprement dit afin d’être prêt pour la compétition. En ce qui concerne les joueurs, ils ont bien travaillé aux camps d’entraînement que nous avons tenus les mois précédents. Il y aura encore des changements au sein du groupe ».

La FBBRIM suspend Dia Moussa et sert une demande à Ould Kaba

Le Comité directeur de la FBBRIM a adressé à Mohamed Lemine Kaba, président du club Teyarett Feu Lémir, une demande d’explication afin de faire parvenir à la Fédération, dans un délai de 48 heures après réception de ladite lettre,« les preuves de ses allégations concernant la préparation et l’envoi à la Confédération arabe de basket-ball des dossiers des deux clubs, en vue de leur participation au championnat arabe2021.Passé ce délai, le Comité directeur prendra à l’encontre de l’intéressé les sanctions qui s’imposent […] ». Le Comité directeur reproche à Mohamed Lemine Kaba d’être coutumier des faits et d’avoir accusé la Fédération, dans le groupe social « Radio Basket », d’avoir « volontairement empêché la participation de son club au championnat arabe », parce que « cette dernière avait déjà préparé et envoyé à la Confédération arabe, avant même la finale, les dossiers de deux autres clubs dont un était supposé remporter la finale ». Des propos « diffamatoires dénués de tout fondement », selon la FBBRIM.

Dans sa lettre d’explication, la FBBRIM rappelle la suspension infligée le 28 Avril 2018 au président de Feu Lémir Teyarett et la mise en garde émise le 30 Juin 2020 par le Comité directeur contre de telles« allégations qui entraîneraient, si elles étaient répétées, des sanctions prévues par les statuts et règlements de la Fédération ».

Dans la foulée, le Comité directeur de la FBBRIM a décidé d’infliger à Dia Moussa, vice-président de Feu Lémir, une suspension de quatre ans de toutes les activités organisées par la Fédération durant cette période. La FBBRIM a également décidé d’introduire, auprès de monsieur le procureur de la République, une plainte contre Dia Moussa pour « injures et diffamation à l’encontre des membres du Comité directeur » qui lui reproche d’avoir tenu des « propos d’une violence rare. […] Séparatistes et xénophobes, ces propos sont d’une gravité extrême et ne doivent pas rester impunis ». En outre, le Comité directeur a envoyé une lettre au club Teyarett Feu Lémir attirant son attention sur les « allégations répétées de ses dirigeants, personnes morales de l’association, et sur les risques encourus pour le club ».

Dans sa réponse datée du 30 Septembre 2021, le président de Teyarett feu Lémir écrit : « En réponse à votre lettre […], j’ai l’honneur de vous informer que je reconnais avoir dit dans le panel [Radio Basket, ndr] qu’il y avait des dossiers qui se préparaient mais je n’ai jamais cité la Fédération ni le Comité directeur, donc mes propos ne concernent pas la Fédération. En conséquence, toutes les accusations portées à mon encontre dans [votre] lettre ne sont pas fondées. […] Par ailleurs, monsieur le président, nous, le club Teyarett feu Lémir, avons été victimes de plusieurs accusations infondées de part de certaines personnes mal informées ».

FMT : reconduction de Mohamed LemineLemrabott à la présidence

Monsieur Mohamed Lemine Lemrabott a été reconduit pour la deuxième fois à un nouveau mandat de quatre ans à la tête de la Fédération Mauritanienne de Tennis (FMT), lors de l’assemblée générale élective, tenue le dimanche 26 Septembre, à Nouakchott. Après avoir remercié les délégués pour la confiance qu’ils ont à nouveau placée en lui, le président réélu a évoqué les nouveaux chantiers qui seront balisés au cours de son mandat. « La fédération mettra un accent particulier sur l'expansion du tennis dans les régions et projettera de nouer des contrats de partenariat avec les établissements scolaires », a-t-il annoncé. « Pour assurer la relève et dans le cadre de son ambitieux programme, la fédération focalisera en priorité ses interventions sur les petites catégories ».

Les représentants des ligues des deux Hohds, du Brakna, du Tiris Zemmour, de Nouadhibou et de Nouakchott ont pris part à cette AGE qui s’est déroulée sous la houlette du représentant du Ministère chargé des sports, Abdel Kader Dahi, directeur des Hautes compétitions, et de Mohamed Tleïmidi, représentant le CNOSM. Voici le nouveau bureau constituéà l'issue de cette AGE.

Premier vice-président : Jibril Sy ; deuxième vice-président : Issa Rajel ; conseiller stratégique : Stéphane Tencer ; secrétaire général :Ahmed Rajel ; secrétaire général adjoint : Mohamed Mahmoud Saïd ; trésorier général : Hafed Bezeïd ; trésorier général adjoint : Mamadou Wagué ; directeur technique : Dah Abdi ; directeur technique adjoint : Damien Legrand ; conseillère technique : Basma Najjar ; responsable sponsoring : Saleck Médani ; responsable développement : Sid’Ahmed Gaya ; responsable tennis féminin : Marie-Ange Didi ; responsable tennis régional : Hindou Lebchir ; représentant des joueurs : Mohamed M’bareck ; représentant des entraîneurs : Oumar Youbawa ; représentant des arbitres : Ghassem Traoré ; membres : Cheikh Khattry, Mohamed Abdellahi Heyine, AbouSarr.

Elim CDM 2022 : l’algérien Mehdi Abid Charef au sifflet de Mauritanie-Tunisie

La Commission d’arbitrage de la CAF a désigné l’arbitre algérien Mehdi Abid Charef pour le match de la quatrième journée de la phase éliminatoire de la Coupe du monde 2022 entre la Mauritanie et la Tunisie à Nouakchott. Il aura pour assistants ses deux compatriotes, Bouabdallah Amri et Abbès Akram Zahrouni. Le quatrième arbitre sera Nabil Boukhalfa. Le match est fixé au 10 Octobre à 18h00, au Stade olympique de Nouakchott. Forts de deux victoires en deux journées, les Aigles de Carthage occupent la première place de ce groupe B. Avec deux défaites de rang, la Mauritanie se retrouve, elle, lanterne rouge.

Compétitions africaines des clubs : stades Olympique et de Nouadhibou validés par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, le mercredi 29 Septembre, la liste de stades autorisés à accueillir les matchs des équipes locales en compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2021/2022.Le Stade olympique de Nouakchott et celui de Nouadhibou figurent sur la liste de ces enceintes approuvées. Pour la réception de l’Entente Sportive de Sétif, au compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, le FC Nouadhibou a opté pour le Stade olympique de Nouakchott. Il en est de même pour l’ASAC Concorde opposée aux algériens du JS Saouira (deuxième tour de la Coupe de la Confédération). Toutefois, la situation risque de se compliquer si les deux représentants mauritaniens réussissent leur passage en phase de poule. L’instance africaine exige en effet que les stades soient dotés, pour les deux compétitions, d’un gazon naturel à partir de cette phase. Cette mesure, soulignons-le, n’était pas applicable la saison dernière.