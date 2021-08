Après deux semaines de dérive dans l'Atlantique, 47 personnes décèdent sur la route des Canaries

Cinquante quatre personnes ont dérivé pendant presque deux semaines sur un canot pneumatique dans l'océan Atlantique, alors qu'elles tentaient de rejoindre les îles Canaries. Leur embarcation a fini par s'échouer sur les côtes mauritaniennes. Seuls sept personnes ont survécu. Elles risquent d'être expulsés.

Quarante-sept personnes sont décédées alors que leur embarcation dérivait depuis treize jours dans l'océan Atlantique dans l'espoir de rejoindre les Canaries. Leur canot a fini par s'échouer en Mauritanie.

Au total, 54 personnes étaient à bord. Seules 7 personnes ont survécu.

Elles étaient parties le jeudi 3 août de Laâyoune, dans la région du Sahara Occidental à bord d'un canot pneumatique.

Parmi les exilés, on comptait "17 femmes et cinq enfants", retrace Helena Maleno, fondatrice de l'ONG Caminando Fronteras, auprès d'InfoMigrants. Ils étaient originaires du Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, ou encore de Guinée et Mauritanie.

Durant les treize jours de dérive, causée par une panne de moteur, "nous avons rencontré des bateaux, mais aucun ne nous a aidés, et petit à petit mes compagnons mouraient", a raconté l'un des survivants à Helena Maleno.

Les sept survivants risquent l'expulsion

Dix personnes sur les 54 avaient survécu aux treize jours de dérive, malgré l'épuisement des réserves d'eau et de nourriture. Mais lorsque le canot a fini par s'échouer le long de la côte mauritanienne, sur la plage de Nouadibu, trois sont décédées.

Parmi les sept survivants restants, trois ont été emmenés à l'hôpital. Les quatre autres se trouvent d'ores et déjà retenus par la police mauritanienne pour immigration irrégulière. Tous risquent d'être expulsés.

"Je ne veux pas qu'ils m'expulsent à la frontière, qu'ils me laissent sans rien dans le désert, je n'ai plus de forces" a témoigné l'un d'entre eux auprès d'Helena Maleno.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame arrive. Au mois de mai dernier, une embarcation de 59 migrants avait été retrouvée à la dérive en mer, à 500 kilomètres au sud d'El Hierro, petite île de l'archipel espagnol des Canaries. Seuls trois personnes avaient survécu. Parmi eux, Aïcha, jeune Ivoirienne de 17 ans.

Selon l'OIM, plus de 370 personnes ont perdu la vie sur cette route migratoire vers les Canaries depuis le début de l'année. D'après l’ONG Caminando Fronteras, on recense plutôt 2 087 personnes décédées au premier semestre 2021. Soit bien plus que les 1 851 décès comptabilisés sur toute l’année 2020 par l'ONG.

Malgré les dangers, les traversées ne tarissent pas - au contraire. Au premier semestre 2021, 6 952 personnes sont parvenues à débarquer dans l'archipel espagnol, soit une augmentation de 156 % par rapport à la même période l'an dernier

