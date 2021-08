Un nouveau décret sur les conditions de l’apprentissage

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret relatif aux conditions d’organisation de l’apprentissage et aux quotas d’apprentis autorisés pour chaque employeur, au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 18 août 2021.

Le nouveau projet de décret vise à donner un contenu légal « aux concepts d’apprenti, de l’apprentissage, aux rôles des différents intervenants en la matière, aux mesures d’encouragement aux entreprises d’accueil, mais aussi les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat d’apprentissage, et prévoit enfin les sanctions et modalités de règlement des litiges pouvant survenir dans le cadre de l’organisation de l’apprentissage », explique un communiqué publié à l’issue du Conseil des Ministres.