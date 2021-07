Bientôt les couleurs nationales sur nos pièces d’identité

Les couleurs de la République Islamique de Mauritanie telles que définies par le très controversé référendum du 05 août 2017 figureront bientôt sur la Carte Nationale d’Identité (CNI).

En effet, le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret «abrogeant et remplaçant le décret 2012-30 du 25 janvier 2012, instituant une nouvelle Carte Nationale d’Identité (CNI) et fixant les règles de sa délivrance » au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 28 juillet 2021, selon une annonce faite à travers le communiqué du Conseil des Ministres.

Ce projet de décret « vise un double objectif de modernisation et de conformité légale et permettra, non seulement, de moderniser les équipements et logiciels du système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés ainsi que les documents régaliens à délivrer, mais aussi et surtout de prendre en considération les couleurs nationales telles que définies par les dispositions de la loi 2017-023 du 24 octobre 2017, portant description du drapeau de la République Islamique de Mauritanie ».