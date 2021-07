KINROSS SIGNE UN ACCORD DÉFINITIF AVEC LE GOUVERNEMENT MAURITANIEN, CONSOLIDANT LE PARTENARIAT EXISTANT

Nouakchott, le [15] juillet 2021 –Tasiast Mauritanie Limited S.A (TMLSA) et le Gouvernement mauritanien ont signé aujourd'hui un accord définitif simplifié (Accord) pour renforcer leur partenariat existant. L'Accord confirme les termes clés de l'accord de principe signé le 15 juin 2020 et fournit une base solide et durable pour les activités minières de Kinross dans le pays. L’Accord comprend :

* L'introduction et la mise à jour d'une structure de redevances progressive indexée au prix de l'or, qui s'aligne sur la législation minière mauritanienne actuelle et qui est comparable aux autres redevances dans la région.

La structure de redevances modernisée permet de doubler la redevance minière payée à l’Etat qui passe ainsi de 3 % à un maximum de 6,5 %, en fonction du prix de l’or et permet de veiller à ce que le pays reçoive une part appropriée des avantages économiques de la mine de Tasiast.

* La nomination par le Gouvernement mauritanien de deux observateurs au Conseil d'Administration de Tasiast Mauritanie Limited S.A. (TMLSA) dans le but d’améliorer la communication et la transparence entre le Gouvernement mauritanien et la compagnie parente de TMLSA, Kinross Gold Corporation (‘Kinross’).

* La résolution d'une série de questions en suspens, y compris la clarification du régime de taxation applicable à la consommation de carburants par Tasiast.

L'Accord prévoit aussi le maintien des exonérations des taxes sur les carburants, le remboursement par le Gouvernement des crédits de TVA, un paiement par TMLSA d’un montant de 10 millions de dollars américains lors de la signature de l'Accord, une planification améliorée du contenu local, ainsi qu’un appui continu au renforcement des capacités du ministère en charge des mines.

Kinross et le Gouvernement Mauritanien se concentrent actuellement sur le redémarrage des activités de broyage à Tasiast après le récent incendie du broyeur et mettent en priorité les efforts et processus requis pour atteindre cet objectif partagé.

TMLSAtire actuellement ses ressources financières du portefeuille global de la société Kinross, afin d’engager les actions nécessaires à la réduction des temps d’arrêt du broyeuret passer en revue toutes les stratégies potentielles, en vue de mitiger le report de production prévu. Avec les activités minières qui se poursuivent à Tasiast, Kinross prévoit de traiter les stocks de minerai de teneur plus élevée quand le broyeur redémarrera.

« Nous sommes ravis de finaliser un Accord équilibré avec le Gouvernement Mauritanien, qui vient renforcer d´avantage notre longue et constructive relation », a déclaré J. Paul Rollinson, Président Directeur Général de Kinross Gold Corporation. « Nous espérons continuer à produire et à avoir de bons résultats à Tasiast, dans l’intérêt de Kinross et de la Mauritanie. »

« La conclusion de cet Accord témoigne de la qualité du partenariat stratégique entre le Gouvernement mauritanien et Kinross. L'Accord est également révélateur de l'engagement du Gouvernement et de sa volonté d'attirer des partenaires du secteur privé responsables, expérimentés et de long terme en Mauritanie, pour mener à bien des projets qui font progresser le développement du pays et profitent à sa population », a aussi déclaré le Ministre Mr. Abdessalem Ould Mohamed Saleh.

Jusqu'en 2020, l'empreinte positive de Kinross en Mauritanie a totalisé 2,2 milliards de dollars dépensés en achats et approvisionnements dans le pays, 953 millions de dollars en taxes et redevances encourues et 16,3 millions de dollars en appuis communautaires. De plus, 97% des employés de TMLSA sont mauritaniens et l’entreprisea versé 249 millions de dollars en salaires nets au cours de la même période.

FIN