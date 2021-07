Covid-19 : rebond des cas en Mauritanie qui enregistre 102 cas en 24 heures

La Mauritanie, qui est toujours soumise au couvre-feu (00H-06H), a connu mardi un record quotidien de contaminations liées au coronavirus, selon des statistiques du ministère de la Santé.

Le pays, encore épargné par le nouveau variant du Covid-19, a comptabilisé 102 nouvelles infections en 24 heures.

A l’heure actuelle, aucune explication officielle n’a été donnée face à ce record quotidien de cas de contamination.

La dernière fois où la Mauritanie avait franchi ce seuil, c’était le 24 décembre 2020, avec l’enregistrement de 7 décès et 199 nouveaux cas de contamination liés au coronavirus.

La Mauritanie demeure, jusqu’à ce jour, relativement épargnée par la pandémie de Covid-19. Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé en date du 4 juillet, le pays ne compte que 653 cas actifs, et le taux de létalité est de 2%.

Au total, le pays a enregistré un peu plus de 21 076 cas de contaminations et 489 décès. La campagne de vaccination est également en bonne voie et le pays a vacciné 160 481 personnes, depuis le lancement de la vaccination anti-COVID-19, le 26 mars 2021.

Les sites de vaccination ont été généralisés dans tous les postes de santé du pays.

La flambée des cas de Covid-19 touche actuellement plusieurs pays sur le continent africain.

Le continent enregistre une hausse des contaminations depuis plusieurs semaines, indique mardi l’AFP qui explique que cette évolution alarmante s’est traduite par la détection d’environ 36 000 cas quotidiens au cours des sept derniers jours, un record sur le continent depuis le début de la pandémie.