Quand la Carte Grise devient un chemin de croix

L’obtention de la Carte Grise pour véhicule, question qui était réglée en une semaine dans le passé, est devenue un parcours de combattant, un véritable chemin de croix pour les usagers depuis quelques temps.

Ainsi, certains acquéreurs de voitures avec des actes de vente établis au mois de décembre 2020, courent encore derrière le précieux document.

Pour justifier cette lenteur, les services du Ministère de l’Equipement et des Transports pointent un doigt accusateur sur le nouveau système biométrique et l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS), désormais chargée de valider cette pièce au même titre que tous les autres actes d’état-civil.

Quelques rares privilégiés arrivent cependant à passer à travers les mailles du filet pour rendre leur attente moins longue.

L’objectif de la digitalisation est de permettre un service rapide en réduisant les délais. Mais Mauritanie, le nouvel outil paralyse et même semble anéantir le service public.

Qu’il soit gouverné par Aziz ou Ghazouani, ce pays marche vraiment sur la tête et rame à contre-courant du monde.