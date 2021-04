Le diplôme et l'ancienneté ne suffisent pas pour devenir instituteur principal

Selon les explications du ministre en charge de l'éducation nationale,pour devenir instituteur principal il faut, en plus de son diplôme universitaire et de son ancienneté,passer un concours et deux ans de formations enÉcole Normale d’Instituteurs (ENI). Et de commenter le décret portant modification deceluiN°2007.151 du 22 Août 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement des ENI. Cette modification, a-t-ilprécisé, entre dans le cadre des efforts entrepris afin d’améliorer la qualité de la formation initiale des instituteurs. De ce fait, les personnes issues du cycle supérieur admises au concours externe accèderont à la catégorie A de la Fonction publique après deux ans de formation théorique et pratique. Il sera également prévu une accession au grade d’instituteur principal pour les admis au concours interne ayantsuivi deux ans de formation.

Les ENI procéderont désormais à des présélections des candidats, souligne par ailleurs le ministre. Une attention particulière sera accordée à la maîtrise des langues d’enseignement, avant de passer à la seconde et dernière phase du concours d’entrée aux ENI. Ce projet de décret pris en Conseil de ministres le 14 Avril 2021 n'est pas de nature à réparer des injustices : il existe des instituteurs détenteurs de diplômes supérieurs qui sont directeurs d'école,chefs de division et/ou chefs de service ou ayant simplement ayant cumulé une ancienneté suffisante à leur reclassement automatique.

Ba Amadou

CP Guidimakha