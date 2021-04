La Mauritanie a réceptionné mercredi, 69.500 doses du vaccin «AstraZeneca » dans le cadre de l’Initiative « Covax » en partenariat avec la Coalition For Epidemic Preparedness(CEPI), GAVI, l’UNICEF et l’OMS, annonce un communiqué du bureau pays de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

« Ces vaccins permettront de poursuivre les efforts de riposte à la COVID-19 de la Mauritanie, en élargissant l’accès de la vaccination à d’autres groupes prioritaires. La vaccination est l’un des principaux outils de lutte contre la pandémie de COVID-19 et doit s’accompagner du respect des gestes barrières comme le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique », a déclaré le Dr Dia, représentant par intérim de l’OMS.

Ces vaccins sont destinés dans un premier temps, aux groupes prioritaires «à savoir les plus de 75 ans, les malades chroniques de plus de 60 ans, les malades souffrant d’insuffisance rénale, le personnel de santé et le personnel aux points d’entrée du territoire».

La Mauritanie compte 17.904 cas confirmés de coronavirus (COVID-19) et 450 décès.