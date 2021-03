Les femmes de la CVE ont célébré le 8 Mars, sous le thème : De la valorisation des produits locaux

C’est sous ce thème que les femmes de la Coalition Vivre Ensemble (CVE) ont célébré la fête de la femme, le 8 mars 2021. Très tôt le matin, les militantes en pagnes traditionnels, militants et sympathisants de la coalition se sont retrouvés devant le siège de la CVE, ancien siège social du MPR où un espace d’exposition-vente de produits locaux a été dressé. De grandes tentes y étaient dressées par la commission d’organisation. De grosses décibels agrémentaient l’ambiance, les femmes habillées avec la même couleur esquissaient quelques pas de danses.

Ce 8 mars fut donc pour ces nombreuses femmes, venues de tous les quartiers de la capitale, l’occasion de communier ensemble et exposer leurs produits artisanaux et modernes. Elles sont commerçantes et cheffes d’entreprises, d’unités de production et de transformation des produits locaux. Elles ont choisi de s’investir et d’investir le secteur informel pour lutter contre la pauvreté et pour prouver aux autres qu’être née femme n’est pas un handicap, mais plutôt un atout qu’il faut capitaliser. Comme on se plait à le rappeler dans le monde des affaires, les femmes sont connues et réputées plus solvables et régulières en matière de microcrédit. Elles respectent rigoureusement les échéances auprès de leurs bailleurs.

Parmi les nombreux produits maniés par les femmes ce 8 mars, on trouve des jus de fruits locaux, jujubes, pain de singe (fruit de baobab), l’oseille du karaw et Thiakri (farine de mille transformée), l’encens, plus connu sous le nom de Thiouraye, le Haco (feuilles de niébé), farine d’arachide grillée et mélangée à la poudre du pain sec (Mounkou), savons à base de plantes, khrompolé, laurier et nivaquine, des pagnes traditionnels, et des habits modernes, cousus dans des ateliers locaux comme chez Saada Couture de Sebkha...Cette exposition vient témoigner combien ces femmes ont réussi à s’imposer et créer des emplois pour d’autres sœurs, frères et filles et fils. Elles investissent désormais tous les secteurs de l’économie pour contribuer au développement de leur pays. Elles sortent désormais de la teinture et de la couture...

Dans un hommage rendu aux femmes de la CVE, la présidente de la commission d’organisation, Madame Nafissatou Sow a salué le courage, l’engagement et l’abnégation des femmes de la coalition. Elle a profité de l’occasion pour remercier le président de la CVE, Dr. Kane Hamidou Baba pour l’appui et l’attention qu’il leur accorde.

Parlant de la pandémie de la COVID, Madame la présidente a affirmé qu’elle a prouvé combien nous sommes vulnérables en termes de sécurité alimentaire et notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l’étranger. C’est pourquoi, elle a invité les femmes à s’engager davantage dans la lutte pour l’autosuffisance alimentaire et les autorités nationales à les appuyer dans leurs activités. « Nous saluons les autorités d’avoir mis cet aspect dans leurs priorités et nous allons contribuer à sa réussite Inchallah. Nous y arriverons avec l’appui de notre dynamique Commission Développement et Économie qui, dans nos projets et exploitations économiques nous apporte des formations, des conseils, de l’encadrement en gestion, les recherches de financements et enfin des dons d’équipements et de matériels de base de production », a conclu Nafissatou Sow.

Signalons que la célébration de la journée a été marquée par une conférence-débat animée par M. Cheikh Oumar Tall, président de la Commission Économie et Développement qui a traité du thème : Pour une promotion économique et sociale dans l’équité.

Cette conférence a vu la présence de Kane Hamidou Baba, président de la CVE, entouré de Mme Diabira, vice-présidente de la CVE, de Rachid Ly, président de la Commission de Communication, de Tall Mamadou Ousmane, vice-président de la Commission de Communication, de Mariem Sidibé, présidente de la Commission d’Organisation et de beaucoup d’autres cadres de la CVE.