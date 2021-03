Koun et Fayakoun sont dans un bateau

Dieu dit : « Sois ! » (koun) ; « et c’est. » (fayakoun). Saint Coran. La merveille, en cette dimension divine de la Création, est qu’il n’y a, entre l’expression de la volonté et sa réalisation, rien qui puisse contrecarrer l’impératif de l’Unique Illimité. Mais il en va tout autrement pour les humains nécessairement soumis à des limites. Dotés, eux, chacun de bouche et de mains, ils savent fort bien et depuis belle lurette qu’il y a d’autant plus loin et long temps de la coupe aux lèvres que cela nécessite souvent des oreilles et des pieds d’autrui. La paresse et l’orgueil aidant, ils en vinrent donc à se diviser en couineurs, maîtres de la parole, et faya-couineurs, maîtres d’œuvre.

Également maîtres ? C’est souvent sous la menace d’un couineur – « La bourse ou la vie ! » – qu’un faya-couineur aura consenti à mettre la main à la poche et l’usage si fréquent de la force, pour faire entendre sa volonté en peu ou prou de mots, aura longtemps suffi à marquer une nette hiérarchie sociale. Or non seulement les couineurs ne sont pas tous également pourvus – grâce à Dieu ! –de puissants biceps mais nombre de faya-couineurs se sont révélés assez bavards pour entuber plus d’une fois leurs musculeux prédateurs. Bref et louange encore à Dieu, la force a fini par négocier avec la parole.

Avec toujours cette ingéniosité, la paresse et l’orgueil aidant, de se préserver assez de faya-couineurs en si peu de maîtrise couineuse pour toujours se dispenser les tracas d’un ouvrage. « Donne-moi un mouton où je transforme tout ton troupeau en phacochères ! », tonna ainsi un beau jour un marabout des plus versés dans les mystères divins à l’adresse d’un ignare berger. Notre docte savant pouvait compter sur l’ignorance entretenue de ces gens par des générations de maîtres couineurs et n’aurait donc dû jamais s’entendre répondre : « Louange au Seigneur de la Science qui t’a ainsi pourvu d’un tel pouvoir de métamorphoser les animaux à ta guise ! Et connaissant ta célèbre réputation de bienfaiteur du peuple, puis-je plutôt te suggérer de transformer tous les phacochères en moutons ? »

La mésaventure de l’éminent religieux resta cependant assez rare pour ne pas perturber un ordre social si péniblement acquis. Notamment en Mauritanie si longtemps démunie de tout. Maîtres et non-maîtres – coupons court ici aux subtilités de castes… – subissant quasiment à égalité de peine canicules, disettes, irivi et autres frimas d’hiver, on pouvait s’accorder une société assez consciente des limites des uns, des autres et de tous pour au moins paraître musulmane. Mais aujourd’hui que des myriades d’objets et de plaisirs variablement accessibles se sont abattues sur le pays et que la divine ouguiya s’est imposée en couineuse presqu’absolue – Dieu lui pardonnera-t-elle cet infernal associationnisme ? – ne serait-il pas grand temps que les têtes sans mains découvrent l’usage des leurs, tout comme les mains sans tête l’utilité de celle-ci ? Notre islam se trouverait-ilgâté par ce rééquilibrage de notre barque, si dangereusement tanguante par les temps qui courent ?

feylili