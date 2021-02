L’ONG Arapaz offre du matériel agricole aux femmes de M’Botto

La Coopérative Dental M’Botto a réceptionné, le samedi 13 février, un important lot de matériel agricole de l’Ong espagnole Arapaz

Destiné au groupement féminin du village, ce lot de matériel entre dans le cadre de l’exécution d’un projet agricole lancé depuis septembre dernier, grâce au financement de cette Ong. Ce lot est composé de 3 volets : du matériel de jardinage pour le périmètre maraîcher des femmes (piques, pelles, pioches, brouettes, arrosoirs, pulvérisateurs, houes, des gants, une pompe solaire et tous ses accessoires ses panneaux, des câbles...) et du matériel de clôture (rouleaux de grillage, fil de fer...) Et du matériel pour le périmètre rizicole de M’Botto –Niaaki situé à Thieguelel (motopompe diesel de marque Lombardini avec ses accessoires). Ce lot de matériel est venu directement d’Espagne par conteneur.

A M’Botto, où il était très attendu depuis janvier, ce lot d’équipement a été remis par le coordinateur du projet, Abdoulaye Dia à la présidente de la coopérative Farmata Ly et au secrétaire général du bureau du périmètre rizicole, Iba Dem, en présence du coordinateur de la Coopérative Dental, Yéro Dia, de la monitrice du jardin, Mariam Hamada et des femmes et des notables du village.

Lancé effectivement en septembre dernier, en présence d’un expert d’Arapaz, M. Dany, ce projet vise à améliorer les conditions de vie et de travail des populations, non seulement de M’Botto et mais également d’Ali Baiidy, de Liliya, de Thiéguelel, de Niaaki, de Sorimale, situés tous sur un rayon de moins de 5 km. Ce fut l’occasion pour les bénéficiaires de remercier la coopérative Dental et à travers elle l’Ong Arapaz qui vient, par ce geste leur apporter un appui salutaire.

En effet, depuis des années, les populations bénéficiaires font face à des difficultés pour mettre en valeur leur périmètre agricole et rizicole. Ce dernier connaît de sérieux problème d’irrigation. Les motopompes sont souvent en panne, et parfois en pleine campagne agricole.

Sur les quatre hectares prévus et clôturés, le projet démarre sa première phase sur deux. Il vient régler le problème des femmes, à savoir le problème d’eau, d’irrigation, de matériel de jardinage et de protection. Il faut signaler que ce matériel est arrivé au lendemain du démarrage des travaux de réalisation du puits du périmètre. Les travaux d’aménagement sont déjà entamés.

La coopérative Dental a pour vocation d’accompagner les femmes vers leur autonomisation en légumes et en riz local, c’est pourquoi, ayant tiré des leçons des expériences passées, elle va réaliser, avec son partenaire, une étude portant sur la commercialisation, la conservation et la transformation des produits du périmètre.

Rappelons enfin que ce projet est financé par la mairie de Zaragoza à hauteur de 4221,55 € et Eljea de Los Caballeros (3500 €), soit 3 266 215,55 MRO et qu’il a une durée de 12 mois.