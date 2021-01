UPR: Le Bureau Exécutif convoqué

Le président de l'Union pour la République, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar a adressé une convocation aux membres du bureau Exécutif pour assister à une réunion prévue le 6 février à l'hôtel Mauricenter. Selon des sources proches du parti, l'ordre du jour porte sur les modalités d'envoi de délégations à l'intérieur et sur la validation du guide spécial de ces missions. La réunion discutera aussi d'un discours politique rénové et des rapports relatifs aux visites entreprises par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans les wilayas du Tiris Zemour, du Gorgol et du Guidimakha il ya plus de trois mois. Enfin, la réunion discutera du rapport du présiden Sidi Mohamed Ould Taleb Amar sur les activités du parti depuis la dernière réunion de son bureau Exécutif. La nouvelle direction du parti avait programmé d'envoyer des missions après son élection en septembre 2019 pour expliquer les décisions du congrès et les perspectives de la nouvelle direction. Mais ces missions ont été plusieurs fois reportées pour plusieurs raisons dont la pandémie du coronavirus.