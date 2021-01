Décès de l’ancien administrateur Ahmedou Vall Messaoud

L'ancien administrateur Ahmedou Vall Ould Messaoud est décédé samedi 16 janvier. Feu Ahmedou Vall a occupé plusieurs fonctions administratives dont Hakem de Tevragh Zeina et wali du Tiris Zemour entre autres. Petit frère de Sidi Ould Messaoud, il est comme lui fondateur de l'Action pour le Changement (AC) puis de l’Alliance populaire Progressiste (APP) avant de prendre du recul, préférant se consacrer à la problématique des droits de l'homme et notamment à la lutte pour l'éradication de l'esclavage et pour l'égalité sociale. Feu Ahmedou Vall Ould Messaoud représentait l'une des figures emblématiques du Manifeste des droits humains sociaux, politiques et économiques des Harratines dans lequel il s'investissait beaucoup, surtout lors des marches que ce mouvement organise chaque année. Ould Messaoud est signataire de la célèbre pétition demandant l'adhésion aux efforts visant à éradiquer l'esclavage en Mauritanie. Il est aussi l’auteur de plusieurs correspondances adressées au gouvernement de la France que le défunt accuse d'être le responsable de la perpétuation du phénomène de l'esclavage en Mauritanie.