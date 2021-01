Gorgol – Mobilisation contre le Covid19

Si la deuxième vague de la pandémie a obligé les pouvoirs publics à prendre des mesures aussi draconiennes que la première – couvre-feu et fermeture des établissements scolaires – tous les démembrements de la Société civile au Gorgol se sont investis dans des campagnes de sensibilisation aux gestes-barrières. Ayant compris les enjeux économiques et sociaux qui en découlent, le collectif des ONG nationales opérant à Kaédi a distribué, juste à la fin de l’année, des kits d’hygiène et des masques, tout en désinfectant divers lieux publics : écoles, mosquées, marchés centraux et postes de santé. Le conseil régional a par la suite doté toutes les communes de la wilaya de pulvérisateurs et de produits d’hygiène. Des ONG de droit international se sont également mobilisées pour assister les populations, tout comme les associations des jeunes qui se sont employés à jouer leur partition. Toutes ces interventions présidées par le wali, Ahmedna Sid’Ebbe, épaulé par le docteur Mohamed Mahmoud ould Hammady, DRAS du Gorgol et point focal de toutes les actions de lutte contre la progression de la pandémie. Au cours d’une cérémonie officielle de lancement des activités, le wali a exhorté les uns et les autres à accentuer la sensibilisation jusqu’aux confins de la wilaya, avant de louer ces actions citoyennes plus que nécessaires en cette période. Se félicitant de la dynamique locale « toujours à soutenir », il a par ailleurs encouragé les communes à accompagner autant que faire ce peu les initiatives, d’où qu’elles viennent. Prenant la parole à son tour, le président du Conseil régional, Ba Amadou Oumar s’est dit honoré par cette mobilisation qui appuie les efforts des pouvoirs publics à placer le Gorgol aux premières lignes du front de lutte contre la pandémie. On notera enfin que l’ONG « Agir ensemble », plus connus sous l’acronyme GBH (Gollé Buri Haala), présidée par Kaourou Silèye Diagana, s’était distinguée bien avant le début de l’épidémie dans des actions de désinfection avec son équipe de jeunes volontaires dynamiques. Seule spécialiste en ce domaine, GBH se déploie chaque jour en divers sites pour les désinfecter et assainir.

Biry Diagana Cp Gorgol