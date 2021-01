Décès de Mohamed Yehdhih Ould Breideleil

Une source familiale a annoncé ce mercredi 13 janvier en début d'après-midi le décès à Nouakchott de l'écrivain-journaliste et homme politique Mohamed Yehdhih Ould Breideleil. Fin politicien et habile manoeuvrier, feu Mohamed Yehdhih compte parmi les plus grandes éminences grises du mouvement nationaliste, notamment le Baathisme dont il est l'un des plus grands théoriciens et l'une des plus incontournables références. Ould Breideleil était une plume redoutable dont les écrits suscitaient généralement de larges débats entre les acteurs politiques et idéologiques de toutes les obédiences. Mohamed Yehdhih Ould Breideleil avait occupé plusieurs postes de responsabilité dont un portefeuille ministériel du temps de Mohamed Khouna Ould Haidala. Homme discret, Mohamed Yehdhih Ould Breideleil aurait été l'un des grands conseillers de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, surtout lors de son premier mandat avant de prendre quelques distances avec lui pendant les deux dernières années de son second mandat. Avec sa disparition, la Mauritanie perd un grand idéologue, un brillant intellectuel, une excellente plume et un politique qui n'a jamais fait l'unanimité ni autour de ses idées ni autour de ses choix.