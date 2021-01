Ministère de la santé : Retour surprenant d’un chargé de mission

Parmi les mesures individuelles prises par le dernier conseil des ministres, tenu e 6 janvier courant, on a noté le retour au ministère de la santé d’Ahmed Jiddou Ould Zeine, nommé chargé de mission, un poste dont il a été démis, il y a quelques mois. A l’époque, des rumeurs au ministère de la santé laissaient croire qu’il était en désaccord total avec son ministre. Il y a quelques semaines déjà, la rumeur de son retour avait circulé, au terme d’un conseil des ministres avant d’être démentie. Alors que s’est-il passé pour que ce fédéral de Nouakchott Nord revienne occuper le même poste, sous les ordres du même ministre, si tant est qu’ils étaient en désaccord, comme le distillait la rumeur ? Ou bien, le ministre de la santé vient-il ainsi d’être désavoué par le sommet, s’il avait effectivement réclamé et obtenu la tête de son chargé de mission? Le gouvernement ne pouvait-il pas octroyer à cet ingénieur de l’informatique connu pour son ambition, un autre poste, surtout ailleurs ? Cette nomination pose, en tout cas des questions sur la pertinence des choix et de l’utilisation de nos cadres au sein de notre administration. Il faut enfin signaler qu'Ahmed Jidou avait laissé une bonne image lors de son premier passage dans ce département.