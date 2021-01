Décès de l'ancien ministre Maarouf Ould Cheikh Abdallahi

Une source familiale a annoncé ce matin 6 janvier la mort de Mohamed El Moktar Ould Cheikh Abdallahi dit Maarouf, l’un des principaux éléments de la génération des fondateurs de la République islamique de Mauritanie. Grand ami de feu Moktar Ould Daddah, feu Maarouf Ould Cheikh Abdallahi, qui est le cousin de l'ancien président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi qui vient de décéder il ya quelques semaines, à dirigé plusieurs départements ministériels comme les affaires étrangères, la défense, la planification et l'industrie. Son nom est intimement lié au Congrès d'Aleg du 5 mai 1958 qu'il prit l'engagement d'organiser chez lui dans cette ville et dans sa propre maison qu'il cédera en 2014 à la mairie pour une ouguiya symbolique. Il a été aussi membre de l'Assemblée territoriale, vice-président de l'Assemblée nationale, Commandant du cercle de Tiris Zemour et ambassadeur en Tunisie et en Espagne. Il est né à Aleg en 1926, il a appris à Boutilimitt et il est sortant de l'École William Ponty de Dakar. Feu Mohamed El Mokhtar Maarouf serait le premier à avoir brandi le drapeau national.