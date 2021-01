" Les ventes de la SNIM ont atteint 12,5 millions de tonnes en 2020", selon Ould Diay

Dans un message de voeux adressé aux travailleurs à l'occasion du nouvel an 2021 l'administrateur directeur général de la société nationale industrielle et minière (SNIM) Moktar Ould Diay a déclaré que "la société a réalisé un niveau de production encourageant malgré les effets négatifs de la pandémie du coronavirus ". Ainsi selon l'ADG de la SNIM, " la société a vendu 12,5 millions de tonnes. Ces ventes représentent une augmentation importante par rapport à celle de 2019" . Le directeur général de la SNIM a ajouté que " cette production a pu être réalisée grace au sacrifice et à la détermination dont ont fait preuve tous les travailleurs dans des conditions difficiles". Pour rappel, la SNIM qui est l'entreprise la plus importante de la Mauritanie a connu ces dernières années des zones de turbulences qui ont dangereusement impacté sur son fonctionnement. À cause de la gestion calamiteuse à laquelle l'ont soumise certains de ses directeurs, surtout au cours de la dernière décennie, elle est devenue un véritable foyer de toutes sortes de mauvaise gestion et a complètement dévié de ses missions traditionnelles à travers le financement des campagnes électorales, les abus dans les recrutements intempestifs et le blanchiment d'argent à travers sa fameuse Fondation qui a permis à beaucoup de dignitaires civils et militaires des onze dernières années de procéder à des détournements qui ont failli conduire la société à la faillite.