" Le secteur privé n'a pas été pris en compte dans la convention avec Arrise " dixit le président de la FNT

Le président de la Fédération nationale des transports, Mohamedou Ould Sidi a déclaré que les pouvoirs publics chargés de renégocier la convention passée avec la société Arise Mauritanie " n'ont pas pris en compte l'existence du secteur privé et ne l'ont pas alors associé ". Ces déclarations sont intervenues dans des correspondances que le président de la FNT a adressées au premier ministre, au ministre de l’Equipement et au président du patronat mauritanien. Ould Sidi a ajouté que " les autorités auraient dû comprendre le rôle vital du secteur privé dans le circuit économique des ports". Les lettres ont insisté sur le fait que " la direction générale du port de Nouakchott a demandé aux sociétés de manutention de quitter dans un délai ne dépassant pas le 31 du mois courant les terrains qu’elle occupaient dans l’enceinte portuaire sans aucune concertation avec elles’’ ‘’Et si le port a entrepris cette concertation avec l'Union nationale du Patronat mauritanien, les sociétés n'ont pas été averties ", ajoute-t-il. Le président de la FNT a appelé à prendre les mesures nécessaires en vue du report de l'application de cette circulaire dans l'attente de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement qui imposent de trouver une infrastructure complémentaire et opérationnelle avec un délai suffisant qui permet aux sociétés de quitter en plus de la garantie de prendre en charge les frais occasionnés par ce changement.