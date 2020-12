Un nombre restreint du bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens ( SJM) , en fin de mandat depuis Mai 2020, continue de prendre des mesures concernant le quatrième congrès ordinaire sans la présence du quorum pour que les décisions soit légales ( au moins 5 des 17 membres du bureau exécutif) . Ladernière de ces mesures, est la décision individuelle de reporter le congrès à une date ultérieur, sans prendre l’avis du ministère de tutelle ou attendre les nouvelles mesures qui seront prises par la commission ministérielle chargée du suivi de la pandémie du la COVID 19 qui nous concerne tous et sans concertation avec les autres candidats.

Nous, les membres des listes Tadamoun ( la solidarité), Emel ( espoir) et Moustaghbel ( l’avenir) suite aux difficultés et aux obstacles que nous avons rencontré lors du dépôts de nos différents dossiers de candidatures la semaine dernière et partant des irrégularités et violations flagrantes des statuts et règlement intérieur du SJM, doublé d’un jeux de cache -cache de la part de la commission chargée de réceptionner les dossiers d’ empêcher le dépôt des listes des candidats en lice à temps . Partant de cette expérience , qui ne rassure pas sur les autres préparatifs du congrès et son organisation dans un climat paisible et responsable pour mettre en place un mécanisme pour le bon déroulement des élections afin de renouveler le bureau exécutif et les instances dirigeantes du syndicat de façon inclusive et consensuelle .

Dans le soucis d’éclairer l’opinion publique et les journalistes sur les derniers développements et toutes les décisions prises concernant le quatrième congrès sur instruction de l’actuel bureau exécutif qui violent tous les textes régissant le SJM depuis le mois de Mai 2020 et en l’absence du quorum nécessaire pour prendre des décisions en plus du communiqué informant du report des élections sans que les autorités habilités à le faire n’en donne le feu vert.

Dans le cadre de nos efforts pour l’organisation d’une élection libre et transparente dans un climat calme et serein, nous adoptons ce processus consensuel pour garantir la transparence requise pour le déroulement de cette opération et cela se résume dans les points suivants :

-1 : Notre refus total de toute décision prise de façon individuelle ou par un nombre inferieur au quorum du bureau exécutif qui est compose de 17 personnes

-2 : Notre refus total de coopérer avec toute décision de report du quatrième congrès du SJM de manière anarchique, permettent à l’actuel bureau exécutif de se maintenir en place au delà du délai légal du mandat qui est de 3ans.

-3 : Nous n’accepterons en aucun cas , la mise en place de commissions de supervision du congrès sans la concertations avec tous les membres du bureau exécutif ou avec les candidats des autres listes en lice dans un cadre consensuel pour éviter des désagréments comme ceux qui ont entaché l’opération de réception des dossiers.

Les signataires :

Ahmed Taleb Al Maloum , candidat de la liste TADAMOUN

Saad Habeib , candidat liste EL EMEL

Saleck Zeid , candidat liste Moustaghbel

Nouakchott en date du 11 décembre 2020 ;