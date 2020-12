Le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Mauritanie, Dr. M Abdou Salam Guèye a accordé un entretien à l’AMI au moment où la Mauritanie se prépare à recevoir le vaccin anti covid-19 pour faire face à la deuxième vague de la pandémie.

Dans cet entretien, le représentant de l’OMS indique que la Mauritanie, avec la vision de ses autorités, a très tôt, commencé à réfléchir à l’acquisition de vaccins. Ainsi, a-t-il dit, il y quatre mois, nous nous sommes réunis avec les autorités pour leur expliquer la situation par rapport aux vaccins dont peu étaient arrivés en phase trois.

Dr. M Abdou Salam Guèye a précisé que le gouvernement mauritanien a récemment adressé un courrier à l’international pour faire état de sa disposition à travailler pour arrêter la pandémie, notamment par la vaccination , soulignant que cette lettre importante a montré aux organismes de recherche, notamment GAVI, OMS, CEPI et UNICEF que le pays est déterminé à combattre la pandémie.

"Je dois cependant souligner que les vaccins ont un coût, nécessite une logistique pour être administrés et la Mauritanie s’y prépare" a affirmé le représentant de l’OMS.

Dr. M Abdou Salam Guèye a assuré que la réponse à la Covid-19 en Mauritanie s’est articulée sur la communication des risques et l’engagement communautaire, la prévention et le contrôle des infections, les tests au niveau des laboratoires, la surveillance, la prise en charge des cas, la surveillance des frontières, la logistique, l’administration et la réponse aux impacts sociaux-économiques.

Pour faire face à la seconde vague de la pandémie, il a cité cinq priorités sur lesquelles la Mauritanie et l’OMS vont agir très vite. Il s’agit ; selon lui, de la détection et de la prise en charge des membres du personnel de santé et la détection dans l’ensemble de la population. " Sur ce plan, je dois souligner que la Mauritanie est, aujourd’hui, en Afrique, l’un des pays qui fait le plus de tests" a remarqué le représentant de l’OMS.

Dr. M Abdou Salam Guèye a assuré que l’OMS accompagne le gouvernement mauritanien qui fait actuellement beaucoup d’efforts pour améliorer la prise en charge des cas. Il révélé que la prise en charge des cas graves n’est pas parfaite. Mais, poursuit il, le gouvernement fournit les efforts nécessaires pour qu’il y ait le moins de décès possibles.

Le représentant de l’OMS invite les mauritaniens à se protéger contre la pandémie en respectant les gestes barrières, en réduisant les regroupements autant que possible, en portant les masques et en se lavant les mains avec du savon.