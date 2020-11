La CMPM distinguée par INVEST IN AFRICA

Le 12 novembre 2020, à Nouakchott, la Chambre des Mines et du Pétrole de Mauritanie (CMPM) a été distinguée par l’organisation Invest In Africa (IIA). Cette reconnaissance vient encourager la jeune chambre des mines, du pétrole de Mauritanie dans ses actions

Dr Mohamed Dié, le Secrétaire Général de la Chambre, a reçu l’inscription de cette distinction des mains du Directeur-pays de IIA-Mauritanie, Monsieur Bocar-Alpha Ba, distinction « en l'honneur et la reconnaissance en tant qu'organisme renommé de l'industrie extractive et du développement durable du contenu local en Mauritanie ».

Devant une douzaine de chefs d’entreprises membres de la Chambre, actifs dans les filières extractives, monsieur Ba a loué le dynamisme de la CMPM et ses efforts constructifs pour contribuer pertinemment à promouvoir cette industrie notamment en échangeant et en communiquant, dans un esprit critique. Selon Dr Dié, l’action se fait de façon progressive, notamment sur le cadre des politiques institutionnelles et gouvernementales, sans parler des activités générales pour organiser et favoriser du contenu local durable et responsable, de concert avec les politiques sectorielles nationales et les stratégies globales, du moins comme volonté constamment manifestée.