Décès de Sidioca : Hommage et condoléances de la CVE/VR

La CVE/VR a appris avec une grande tristesse le rappel à Allah du Président Sidi Ould Cheikh Abdallahi en cette soirée du dimanche 22 novembre 2020. En cette douloureuse circonstance, la CVE/VR présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à l’ensemble du peuple mauritanien. Sidi Ould Cheikh Abdallahi restera dans les annales de la grande Histoire comme le premier Chef de l’Etat à avoir reconnu la responsabilité de l’Etat dans les crimes de génocide commis contre la communauté négro-africaine de Mauritanie pendant les années de braise du régime de Ould Taya. Il fut aussi celui qui initia le processus de règlement des conséquences tragiques des évènements de 1989 à travers l’accord tripartite entre la Mauritanie, le Sénégal et le HCR pour le retour des déportés mauritaniens dans leur pays. Sidi Ould Cheikh Abdallahi avait pour ambition de construire une Mauritanie réconciliée avec elle-même et riche de sa diversité mais les idéologues chauvins qui minent depuis toujours l’unité nationale ne lui en ont pas laissé le temps.

Puisse Allah le couvrir de Sa miséricorde et l’élever au plus haut de Ses paradis firdaws.

إنا للله و إنا إليه راجعون

Nouakchott, le 22 novembre 2020

La Cellule de Communication