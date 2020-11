Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi regagne Nouakchott

Selon une source familiale, l'ancien président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi est rentré au pays ce vendredi après un séjour de deux mois en Turquie pour des raisons médicales. Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, qui jouit d'un grand respect sur le plan national, a été élu en mars 2007 président de la République après avoir été mis en ballottage par le candidat du Rassemblement des forces démocratiques (RFD) Ahmed Ould Daddah . Il est resté au pouvoir pendant 15 mois avant d'être renversé par les généraux, notamment l'actuel président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Mohamed Ould Abdel Aziz qui se fera élire deux fois ( en 2009 et en 2014 ) au cours d'élections présidentielles très controversées et toujours contestées par les candidats qui se sont présentés contre lui. Mohamed Ould Abdel Aziz restera 11 ans au pouvoir avant de faire contre mauvaise fortune bon coeur et passer le témoin à " son ami de 40 ans " après l'élection présidentielle de 2019.