Gorgol : Visite du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement

En visite dans les moughataas de Kaédi, Monguel et Mbout, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mohamed ould Sid’Ahmed, a cloturé sa tournée par une réunion dans la salle de conférence de l’hôtel Yewti. En présence du wali mouçaïd, Mohamed Mahmoud ould Mohamed Moctar, et du maire de Kaédi, Cheikh Tahara Baradji, il a ouvert sa communication sur les réalisations en cours depuis l’arrivée de Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani à la présidence de la République, dans un contexte de pandémie virale très tôt maitrisée par les pouvoirs publics. Reconnaissant les efforts fournis par l’État pour fournir de l’eau aux populations, il a noté que le projet Aftout El Chargui amené à desservir nombre de localités connaît une progression satisfaisante. « Sa première phase est arrivée quasiment à terme », a-t-il dit, « et la convention de crédit pour la seconde est déjà presque acquise au niveau de la commission économique du Parlement ».

Accompagné du conseiller à l’équipement rural, Saad Ebih ould Monane, et du directeur général de la SNDE, le Ministre a souligné combien les autorités centrales s’emploient à répondre comme il se doit aux préoccupations des populations de plus en plus exigeantes. « Ma visite », a-t-il ajouté en substance, « m’a permis de brosser un état des lieux assez consistant pour explorer les meillleures stratégies en vue de l’améliorer ». Dans une perspective d’exploitation optimale de l’eau, il a évoqué l’importance des barrages dans la captation des eaux pluviales, par la construction de retenues d’eau et digues augmentant les possibilités des populations. Le ministère a produit une circulaire pour toutes les directions de son département en guise de feuille de route pour l’année 2021. « Nous travaillons en bonne intelligence », a-t-il enfin tenu à souligner, « avec tous les intervenants dans la problématique de l’eau, y compris les ONG dont les efforts sont importants dans la mise en œuvre de l’accès à l’eau via des forages, surtout en milieu rural ».

Problèmes d’eau à Kaédi

S’il est vrai que le chef-lieu de la wilaya du Gorgol a connu des gros problèmes au cours de l’année dans l’accès à l’eau, à cause de ruptures intempestives, il n’en demeure pas moins que les efforts conjugués des uns et des autres dans les interventions techniques ont permis de réduire sensiblement les difficultés d’approvisionnement. Selon le DG de la SNDE, deux nouveaux forages assurent aujourd’hui à la commune une réserve d’eau supérieure à 1200 m3. Outre ses récurrents problèmes structurels, le centre SNDE de Kaédi emploie plus d’une dizaine de personnes dépourvues de fiches budgetaires et avantages y afférant. Ils ont tous un statut de « temporaires » ; depuis cinq ans pour certains et dix pour d’autres. Ceux qui s’occupent de la relève ou de la plomberie constituent le talon d’Achille de l’entreprise. En attirant l’attention du ministre sur leur situation en porte-à-faux des dispositions de la convention collective, le DG a émis le souhait que ces cas soient mis sans plus tarder à l’étude pour un heureux aboutissement qui les placeraient enfin dans leur droit. Et de constater en outre que ledit centre manque d’un service technique approprié, une carence « source de lenteur, voire de négligence, dans les interventions de routine ». Recommandation est donc formulée d’établir le nécessaire équilibre entre les besoins des abonnés et la diligence d’un service technique prompt à répondre à leurs différentes sollicitations.

Biry Diagana