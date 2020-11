19 contaminations à la COVID-19 et 1 décès jeudi

Les chiffres de la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19) en Mauritanie affichent au cours des dernières 24 heures, 19 cas de contaminations sur 746 tests effectués, un décès et 7 guérisons, selon le bilan du ministère de la santé, publié jeudi. Ces cas positifs ont été relevés à Nouakchott et dans plusieurs régions du pays.

Depuis la mi-mars 2020, signale-t-on, la Mauritanie affiche un cumul de 7777 cas de contaminations au coronavirus (COVID-19), 165 décès et 7463 guérisons.