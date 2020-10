Hanana ould Sidi reçoit le chef d’état général des armées libyennes

Le Ministre de la défense nationale, Hanana ould Sidi, a reçu en audience vendredi, une délégation militaire libyenne conduite le chef d’état-major général des armées, le général d’armée Mohamed Ali Hadad, rapporte l’Agence Mauritanienne d’informations (AMI), un organe du gouvernement.

Au menu de la rencontre, « le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, la coordination dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que sur le cessez-le-feu signé récemment en Tunisie par les parties libyennes en conflit ».

La délégation militaire libyenne a également visité le siège de l’Etat- Major Général des Armées (EMGA) « dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays frères dans plusieurs domaines, ainsi que l’ouverture de canaux de communications entre la Libye et le G5 Sahel ».

Le G5 Sahel, rappelle-t-on, est une organisation sous-régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la coordination des efforts de développement, dont les pays membres sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.