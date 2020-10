Groupe parlementaire UPR : Un nouveau président

L'Union pour la République, le parti au pouvoir vient d'élire le député Jemal Ould El Yedali comme président de son groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée Nationale en remplacement de Hbib Ould Diah qui a présidé ce groupe pendant un an et qui avait succédé à Mohamed Yahya Ould Kherchi. Ce changement est intervenu à la fin des travaux que le parti au pouvoir a organisés et auxquels ont participé plusieurs de ses cadres.