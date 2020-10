Le bâtonnier des avocats reçu par Ghazouani

Maître Brahim ould Ebetty, bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA), a salué les efforts entrepris en vue d’améliorer la qualité des prestations du service public de la justice en Mauritanie, jeudi, à l’issue d’une audience avec le président Mohamed Cheikh El Ghazouani. Des progrès qui se matérialisent « par l’adoption d’une nouvelle loi relative à la profession d’avocat, qui constitue une avancée remarquable dans l’exercice de la profession ».

Par ailleurs, « au cours de cette audience, nous avons évoqué l’indépendance de la justice, l’attention accordée par le président de la République au renforcement des capacités. Nous souhaitons une conjugaison des efforts du Ministère de la Justice et du barreau, pour assainir le service public de la justice, élément fondamental pour un Etat de droit, capable d’impulser un processus de développement

économique et social.

Notre opinion est parfaitement convergente avec celle du président de la République, pour rehausser le prestige et la place que la Mauritanie doit occuper dans le monde », a déclaré le bâtonnier, cité par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement. Maître Brahim ould Ebety, bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA), rappelle-t-on, assure la coordination d’un collectif de 60 conseils, chargés de défendre les intérêts de l’Etat mauritanien, dans le cadre d’un dossier de vaste corruption présumée pendant la décennie de règne de l’ancien président, Mohamed ould Abdel Aziz (2008/2019), qui se trouve encore au stade d’enquête préliminaire.