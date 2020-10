SOS Esclaves: Campagne de sensibilisation contre les MGF

L'organisation des droits humains SOS Esclaves entreprend du 12 au 22 octobre une campagne de sensibilisation contre les MGF dans un certain nombre des adwabas des deux Hodhs. Cette campagne complète celle qui a été faite au niveau des neuf moughataas de Nouakchott où des équipes ont travaillé en collaboration avec les autorités médicales et sociales des trois wilayas de la capitale. La caravane de l'intérieur est composée de plusieurs activistes de SOS Esclaves dont quelques membres du bureau Exécutif de l'organisation. En plus des rencontres de sensibilisation contre les mauvaises pratiques, les mutilations génitales féminines et des séances de vulgarisation sur les mesures barrières anti-covid, les missionnaires de SOS Esclaves procéderont à la distribution de produits alimentaires au profit des familles les plus vulnérables dans les deux wilayas du Hodh Chargui et du Hodh Gharbi. Cette grande activité entre dans le cadre du partenariat de SOS Esclaves avec le Fonds des Nations Unies pour la Population ( FNUAP) qui a déjà permis à travers un financement similaire de procéder à la distribution d'une importante quantité de produits de propreté ( savons, désinfectants, solutions hydroalcooliques, eau de javel, masques...) aux populations de certains quartiers de Nouakchott.