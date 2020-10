Santé : Rupture de stocks

Certains citoyens se plaignent de l'incapacité de trouver certains médicaments utilisés quotidiennement par des malades du diabète dans les pharmacies. Ces citoyens citent à titre d'exemple le manque de l'injection Mixtard 30 de fabrication européenne, ce qui les a obligés d'acheter le produit de fabrication marocaine qui n'est plus lui aussi trouvable sur le marché. Les malades du diabète ont supplié le ministère de la santé de commander ces médicaments qu'ils utilisent à vie et demandé à ce que des situations aussi graves ne se reproduisent plus. Selon l'un d'eux, il ya aussi le médicament Amarel 3 qui est presqu'introuvable puisque le malade qui en a besoin peut faire une journée entière à parcourir les pharmacies de Nouakchott avant de trouver un paquet de 30 comprimés.