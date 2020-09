Les soutiens d'Aziz protestent

Convoqué ce dimanche 27 septembre par la police des crimes économiques et financiers afin d'être confronté sur les dossiers du rapport de la commission d'enquête parlementaire avec certains des hauts responsables de la période pendant laquelle il a été au pouvoir (2009 à 2019), l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz s'est présenté aux locaux de la DGSN. Suite à cette nouvelle reconvocation, ses soutiens ont publié un communiqué dans lequel ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une " nouvelle surenchère dangereuse qui constitue un défi à la constitution du pays, à ses lois, à ses traditions et à la culture de son peuple" et qui intervient dans le cadre "d'une parodie d'enquête sur la gabegie ". Dans leur communiqué publié sur leurs pages Facebook, les soutiens de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz estiment que cette histoire de commission parlementaire est une manœuvre du pouvoir pour cacher ses faiblesses à répondre aux sollicitations du peuple et qu'elle constitue un véritable recul des libertés fondamentales pour lesquelles le peuple a longtemps lutté. Selon les soutiens d'Aziz, ‘’la création de cette commission est une violation de la constitution qui n'a à aucun moment prévu sa mise en place et elle n'a été entreprise que pour régler des comptes avec le président Mohamed Ould Abdel Aziz dont les convocations répétitives par la police sont une violation flagrante de ses droits garantis par les dispositions de l'article 93 de la constitution ".

Il ya 48 heures, une décision du parquet général de Nouakchott Ouest qui accuse l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz de refus de collaborer avec les enquêteurs lui interdit de quitter Nouakchott Ouest jusqu'à la fin des procédures de l'enquête préliminaire.