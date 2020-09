Tawassoul demande un traitement rapide des conséquences des inondations

Le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/TAwassoUl/mouvance islamiste)-principal parti de l’opposition, « exprime sa solidarité avec les populations impactées par les pluies diluviennes en Mauritanie, présente ses condoléances aux familles des victimes, et exige un traitement rapide des conséquences des inondations », dans une déclaration rendue publique mardi.

Le parti islamiste réclame notamment «une réparation rapide des routes ainsi que l’ouverture de pistes sécurisées pour désenclaver les zones sinistrées, mais aussi la fourniture de l’aide aux victimes pour leur permettre de faire face aux besoins quotidiens fondamentaux ».

Plusieurs pays du Sahel ont été victimes de pluies diluviennes et inondations au cours de ces derniers jours.

En Mauritanie, ces précipitations inhabituelles, ont fait des morts et d’énormes matériels.