Hécatombe de poissons sur nos plages

Plusieurs espèces de poissons morts ont échoué ces derniers jours sur la côte de la Zone Centre de la Mauritanie dans laquelle se situe la ville de Nouakchott.

Le phénomène à l’origine de ce drame n’a pas encore été identifié, même si une source bien informée exclut l’hypothèse de la pollution.

Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime et l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographique et des Pêches (IMROP-institution publique) ont annoncé la formation d’une commission

d’investigation composée d’équipes pluridisciplinaires pour identifier les causes de ces morts en masse de poissons.

En attendant, le phénomène suscite une réelle inquiétude.