Conférence de presse du vice-président des relations extérieures de Kinross Tasiast: ‘Le nouvel accord signé avec la Mauritanie à un caractère win/win’’

Brahim Ould M’Bareck, Vice-président des Relations Extérieures de Tasiast Mauritanie Limited SA a révélé, le mercredi 9 septembre, lors d’une conférence de presse, à Nouakchott, les chiffres révélateurs de l’empreinte économique de Tasiast en Mauritanie. Il a fait savoir que ‘’l’impact économique des opérations minières de Tasiast peut être mesuré à travers différents chiffres, tels que notamment la contribution pour 820 millions $ en redevances, taxes et impôts en faveur du Gouvernement durant la période 2010 à 2019. L’entreprise a versé 418 millions $ en salaires bruts cumulés en faveur des salariés mauritaniens (2011 – 2019 ). L‘investissement social ou communautaire en plus des achats et services locaux est chiffré à 13,3 millions$ en dons et investissements communautaires (2011 – 2019 ).

Brahim Ould M’Bareck avait auparavant inscrit la rencontre avec la presse : ‘’dans cette dynamique d'ouverture et de transparence, afin d’éclairer l’opinion à travers les médias sur l’actualité de la société et ses développements récents’’. Elle entre ainsi ‘’en conformité avec sa politique d´ouverture et de transparence, Tasiast a réalisé ces dernières années plusieurs échanges avec la presse ainsi que plusieurs visites sur site avec les partenaires médias, la société civile, des représentants de l´ITIE ainsi que les députés du groupe parlementaire chargé de l’environnement’’.

Plusieurs points ont été abordés par le Vice-président des Relations Extérieures de Tasiast Mauritanie Limited SA. Tour à tour, il a évoqué les activités de Kinross en Mauritanie ; TMLSA: la mine de Tasiast et ses phases d´expansion ; les Ressources humaines à Tasiast ; les opportunités économiques d’affaires ; la responsabilité sociale: domaines d´intervention ; Santé, Sécurité et Environnement.

Nouvelles opportunités minières

Depuis que Kinross a acquis TMLSA, la société a investi, affirme Brahim Ould M’Bareck, environ 3,8 milliards de dollars pour développer la mine de Tasiast et améliorer ses infrastructures pour en faire une mine de classe mondiale.

‘’Le Projet 24k permettra de porter la capacité de l´usine à 21.000 tonnes de minerai brut traitées par jour à partir de 2021, puis à 24.000 tonnes/jour à partir de 2023. Le Projet 24k induira une augmentation d’un million d’onces sur le reste de la durée de vie de la mine. Il se traduira également par une prolongation de cette durée de vie jusqu’à 2033-2034. L’investissement realisé pour le Projet 24 k est de 150 millions de dollars’’, a-t-il indiqué.

Relativement aux Ressources humaines à Tasiast, en 2019, l’effectif total était de 3480 employés mauritaniens :

-1263 mauritaniens bénéficiant d´un emploi direct auprès de TMLSA .

-2217 employés mauritaniens travaillant auprès d’entreprisessous-traitantes. Suite à l’engagement pris auprès du Gouvernement dans le cadre d´un plan de Mauritanisation, TMLSA a réduit son effectif expatrié à 71 postes en 2019, soit 4,5 % de l´effectif total. Le chiffre en date de Juillet 2020 était de 58 expatriés. L’objectif, selon Brahim Ould M’Bareck, est d’être à 27 expatriés uniquement (hors projet) à la fin décembre 2020. ‘’La formation et le développement des compétences soutiennent la politique de mauritanisation de Tasiast’’, a-t-il soutenu.

Concernant, les opportunités économiques d’affaires, en 2019, Tasiast répertoriait 235 fournisseurs et prestataires mauritaniens.

Abordant la responsabilité sociale, il a mis en relief les principaux domaines d´intervention à savoir les services de santé, l’éducation et la formation ; la culture, la jeunesse et les sports ; les activités génératrices de revenus ; le financement de dizaines de micro-projets ; les services directs aux communautés ; les missions de secours et d´urgence et le don de produits alimentaires. «Pour l’eau, par exemple, les contrats sont passés avec des fournisseurs locaux. Les habitants vivant dans la zone où se trouve le site de la société ont accès à la clinique de Tasiast», indique madame Hapsatou Bal en charge du volet social de Tasiast.

Partenariat mutuellement avantageux

Revenant sur l’accord de principe signé le 15 juin 2020 entre le gouvernement mauritanien et Kinross, ouvrant la voie à une collaboration renforcée et à l’intensification des investissements de la société canadienne, Ould Mbareck a réaffirmé le caractère win/win avec le rehaussement des royalties versées à la Mauritanie qui reflète le prix mondial de l’or sur le marché international, et la présence de deux observateurs au sein du conseil d’administration de la nouvelle entité dénommée Tasiast Sud. Ainsi, précise-t-il, on passe d’un taux fixe de 3% à des royalties évoluant entre 4 et 6,5% dont le versement est effectif à partir de juillet dernier. Une licence d’exploitation de 30 ans pour Tasiast Sud, qui permettra de poursuivre l'exploration et d’engager un début de production pour les ressources existantes. Une part de 15 % d'intérêts reportés, gratuits pour l'État à Tasiast Sud, avec une option réservée d'achat de 10% . Un programme de recherche pour l´exploration à Tasiast Sud et pour les permis de SENISA détenus au nord de Tasiast.

La reprise au profit de TMLSA, du système d’exonération de taxes pour le carburant et les lubrifiants.

La conduite d’une étude sur le développement du contenu local, avec l’appui de la SFI, en explorant les moyens d'accroitre les sources d'approvisionnement dans le pays.

Protection de l´environnement

En Avril 2020, Tasiast a été certifiée une seconde fois pleinement conforme au Code de Gestion International du Cyanure.

La société s´intègre, de l’avis de son vice -président, enfin dans son milieu plus global en menant toutes les actions nécessaires auprès des communautés voisines.