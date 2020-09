Nouakchott, sans eau jeudi et vendredi

Les populations de Nouakchott ont vécu jeudi et vendredi, 2 journées marquées par une coupure totale de l’eau, situation à l’origine d’un énorme désarroi, en cette période de grosse canicule.

Dans les rues des quartiers populaires et mêmes des endroits plus nantis, le spectacle était partout le même, des mères de familles et souvent des hommes, munis de bidons à la recherche du liquide précieux, que de rares «privilégiés » trouvaient à un prix 5 fois

supérieur au coût habituel, après d’interminables acrobaties.

A l’origine de cette situation, une panne au niveau de la centrale électrique de Manantali (Sud/Ouest du Mali), un ouvrage appartenant à l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), commune à la Guinée Conakry, au Mali, à la Mauritanie et au Sénégal,

qui fournit en énergie la station Aftout-Es Sahli (250 kilomètres au Sud de la capitale) à partir de laquelle Nouakchott est alimentée en eau depuis quelques années.

La panne a finalement été surmontée aujourd’hui à midi et l’eau fera un retour très attendu à partir de ce vendredi soir.