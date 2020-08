Ould Maham : " C'est Aziz qui gérait les budgets de l'UPR "

L'ancien président de l'Union pour la République a déclaré que ‘’les budgets de l'UPR et ses entrées relatifs au référendum constitutionnel, aux adhésions et aux élections législatives, communales et régionales ont été directement gérés par Mohamed Ould Abdel Aziz qui a délégué deux de ses ministres pour cela et que c'est à lui qu'on demandait les modalités de leurs dépenses et leur gestion ". Dans une publication sur sa page Facebook, Ould Maham a déclaré que " c’est à lui de clarifier ces budgets et comment ils ont été gérés. Nous pouvons surseoir à cela maintenant en attendant qu'il finisse avec les accusations qui lui sont adressées par le rapport de la commission d'enquête parlementaire ". Ould Maham a révélé avoir pris possession du parti de son prédécesseur Isselkou Ould Ahmed Izid Bih avec une ardoise d'un milliard et cent millions d'anciennes ouguiyas et qu'il l'a quitté avec seulement 800 millions de dettes . Ould Maham a ajouté: " Après mon départ du parti en mars 2019, le président Mohamed Ould Abdel Aziz a débarqué le directeur financier et le comptable du parti sans aucune autre forme de procès ".