Urgent : Aziz en détention préventive

Selon une source citant une information rapportée par le journaliste Hanevy Ould Dehah, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz aurait été placé après son audition ce lundi par la police chargée des crimes économiques et financiers en détention préventive dans la villa où a résidé le patron des renseignements libyen Senoussi dans l'enceinte de l'école de police. Dans la même soirée, le collectif d'avocats chargé de sa défense composé entre autres de Me Tagiyoullah Eyda, Mohameden Ould Ichidou, Taleb Khyar, Bah Ould M'barek a organisé une conférence de presse dans laquelle il a déclaré que l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz est l'objet d'une séquestration en bonne et due forme, appelant les autorités judiciaires à faire respecter les procédures garantissant le droit de leur client à se faire assister par sa défense. Selon les avocats du collectif, "aucun mauritanien ne peut produire une preuve attestant que l'ancien président détient en son nom des voitures ou des maisons....". A la fin de la conférence, le collectif de défense de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a distribué un communiqué condamnant ce qu'il qualifie de séquestration et affirmant leur commission pour l'assistance de leur client.