Colloque de l’UPF Mauritanie sous le thème « médias et diversité linguistique»

La section locale de l’Union de la Presse Francophone (UPF) a organisé ce jeudi un colloque sous le thème « médias et diversité linguistiques » dans un réceptif à l’hôtel « Mauricenter » de Nouakchott. Cette manifestation a enregistré la présence de plusieurs dizaines de participants, acteurs des médias, personnalités issues de la classe politique et de la société civile. Le choix du thème est motivé par l’objectif « de permettre de débattre et d’échanger sur les problèmes se posant au niveau des rédactions par rapport à l’usage des langues comme moyen de communication et de travail. La Mauritanie se caractérise par la diversité culturelle et le pluralisme linguistique, mais aussi par un statut de pays arabo-africain et une appartenance à l’espace francophone.

Tout cela créé la spécificité d’un milieu dans lequel nous travaillons au quotidien avec l’Arabe, le Français et nos langues nationales, notamment le Hassania, le Peul, le Soninké et le Wolof. Cette diversité peut poser des difficultés au niveau de la terminologie, la formation et l’information juste, et de qualité », a expliqué Maria Ladji Troaré, présidente de la section UPF de Mauritanie.

Une réalité de terrain qui exige la formation continue pour le renforcement des capacités des acteurs des médias.

L’UPF Mauritanie, à l’instar de toutes les sections nationales de l’Union Internationale de la Presse Francophone (UIPF) « a pour principal objectif de promouvoir toutes les actions nécessaires à la défense des principes de la liberté d’expression, les intérêts matériels et moraux des journalistes, de veiller à la promotion de la langue française et aussi de toutes les langues de travail dans la presse », a ajouté la présidente de la section mauritanienne de l’UPF.

Pour sa part, Abdoulaye Ciré Ba, journaliste à la retraite, a déploré dans son intervention, la marginalisation des langues nationales dans les médias.

12 hommes et femmes de médias ont été distingués à titre posthume au cours du colloque.