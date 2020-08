Conseil Constitutionnel : Un nouveau siège

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a inauguré ce jeudi le nouveau siège flambant neuf du Conseil Constitutionnel situé à quelques encablures de la présidence et ouvrant sur le ministère de l'intérieur et de la décentralisation. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du premier ministre, des membres du gouvernement et de quelques autres hautes personnalités civiles et de sécurité. Le président de la République avait supervisé le lancement des travaux de cet édifice juste après son investiture en août 2019 en déposant sa première pierre. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, le président du Conseil Constitutionnel, Diallo Mamadou Bathia, la ministre de l'habitat, Khadjettou Mint Bouka et le maire de Tevragh Zeina, Taleb Ould Mahjoub ont prononcé des discours dans lesquels ils ont valorisé la construction d'un siège indépendant au profit du Conseil Constitutionnel dont les travaux sont finis dans les délais et ont rappelé que cette réalisation entre dans le cadre des engagements pris par le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani lors de la campagne de la présidentielle de 2019. Le nouveau siège du Conseil Constitutionnel a été construit sur une surface de 2400 mètres carrés pour un coût de 6,65 milliards d'anciennes ouguiyas. L'immeuble est de quatre niveaux (étages) et comprend 130 bureaux dont celui du président du secrétariat général, des neuf membres du Conseil, des autres services, d'une mosquée et d'un parking de voitures.