ONA: Ould Ebety élu bâtonnier

Selon les résultats annoncés ce soir jeudi 6 août par le président du bureau de vote et bâtonnier sortant Cheikh Ould Hendi, Me Brahim Ould Ebety devient le nouveau patron de l'Ordre National des Avocats de Mauritanie après avoir obtenu 166 voix contre 146 pour son adversaire Me Mohamed Ahmed Ould Elhadj Sidi au cours d'un second tour organisé après le premier tour du 23 septembre qui n'a pas permis de départager les deux candidats à briguer le poste de président de l'ONA. Le collège électoral a atteint 310 voix dont un vote neutre et un seul absent. Par ce résultat Me Brahim Ould Ebety devient le onzième bâtonnier de l'histoire de l'Ordre National des Avocats de Mauritanie.