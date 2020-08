Ghazwani nomme Ould Bilal PM : Un nouveau départ ?

Le président de la République Mohamed Ould Ghazwani a nommé ce jeudi 6 août 2020, un nouveau PM en la personne de Mohamed Bilal, un haut cadre de la communauté Haratine. Cet ingénieur a été cité à plusieurs reprises parmi les premiers ministrables potentiels. Son heure vient de sonner donc.

Cette décision de renvoyer le gouvernement et de changer de premier intervient au lendemain de la publication puis de la remise au gouvernement du rapport de la commission d’enquête parlementaire dans lequel plusieurs personnalités dont l’actuel premier ministre sont cités. La production de ce rapport est venue accélérer les choses et permettre du coup au marabout président de reprendre une fois encore la main. En effet, la présence de ministres et de directeurs suspectés de gabegie ou de complicité de gabegie, dans le gouvernement d’un président qui a pris l’engagement de combattre ce mal qui ronge le pays depuis des décennies fait un peu désordre et donne une mauvaise imagine du successeur d’OuldAbdel Aziz.

Aussi la nomination d’un premier ministre Haratine permet également de répondre à une demande politique de ceux qui s’estiment lésés (Haratine et négro-africains) par le système qui gère le pays depuis des lustres. Les nominations opérées par Ould Ghazwani depuis son arrivée aux commandes du pays ou plutôt les recyclages des hommes de son prédécesseur et ex compagnon sont largement dénoncées par ces couches dont les leaders n’ont pas hésité à dire que rien n’a changé avec le nouveau locataire du palais. Ils osent désormais espérer que la nomination d’Ould Bilal à la tête du 2egouvernement d’Ould Ghazwani va constituer un nouveau pas dans le renforcement de l’unité nationale.

Après avoir placé ses hommes de confiance à la tête des corps habillés, Ould Ghazwani va t- - démarrer la deuxième année de son mandant avec un gouvernement de politiques et de technocrates ? Le premier a clairement montré ses limites même si on peut mettre à sa décharge la pandémie du COVID19 qui a perturbé les plans de tous les gouvernements du monde.

Ould Bilal est connu pour être un cadre compétent, posé et qui n’a pas sa langue dans sa poche. Ses passages à la tête du ministère de l’équipement et des transports, à la tête de l’ATTM, de la SOMELEC ont montré que ce cadre dispose d’une épaisse carapace et qu’il s’accommode mal avec les injustices. Aura -t-il les coudées franches pour imprimer sa marque à l’équipe gouvernementale ou sera-t-il un simple collaborateur du président Ghazwani ? Les tous prochains jours nous édifieront.