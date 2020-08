Un chèque NBM de 26 millions MRU en bois

Mokhtar Ould Hmedou détient depuis plus d'un an et demi un chèque certifié de la NBM sans pouvoir se faire régler. Alors, après avoir porté plainte contre la NBM, la BCM intervient à travers l'envoi d'un émissaire chargé de régler la question. Mais, malgré cette démarche de bons offices, l'institution debitrice a continué à donner à ses créanciers rendez-vous sur rendez-vous. Passée la période de la COVID, les Canadiens qui ont racheté la banque sont venus à la rescousse. Les détenteurs du chèque certifié de la NBM entrent en contact avec eux au cours d'une réunion à l'issue de laquelle les nouveaux propriétaires de la banque promettent de payer dans dix jours. Après plusieurs rendez -vous peu concluants, les Canadiens envoient une correspondance aux détenteurs du chèque leur demandant de venir récupérer leur argent mais cela a été une fausse annonce. Le lundi passé (3 août), rien n'a changé malgré que les Canadiens ont effectivement pris la direction de la banque sans que la Bcm ne leur exige de respecter les engagements de la banque qu'ils ont rachetée. S'étant rendu compte du sabotage, les "arnaqués du chèque de la NBM "ont recouru à la justice qui a envoyé une convocation au directeur général de la banque qui a refusé de se présenter et envoyé son avocat. La situation n'a pas évolué depuis.