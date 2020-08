Groupe Progrès & Développement: Communiqué

Nous avons l’honneur de porter à la connaissance du Gouvernement, des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie, des partis politiques, de la Société civile, des ordres nationaux, des opérateurs économiques, des chercheurs, des universitaires, et autres parties concernées, le lancement des activités du Groupe Progrès & Développement.

Le groupe GPD a été créé par des cadres, des experts, des chercheurs et des membres de différents corps de métier venus d’horizons divers dont la Diaspora mauritanienne. C’est un groupe indépendant à vocation multidisciplinaire. Il est apolitique mais en dehors du groupe, les membres sont libres dans leurs orientations.

Le Groupe a été créé le 13/06/2020 et il vise à participer à l'ancrage de la démocratie pour l'édification d'un état de droit, juste et égalitaire car tout développement du pays passe nécessairement par des propositions et des suggestions faites par les fils de la nation, où qu'ils se trouvent, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Il a lancé une plateforme sur Whatsapp qui servira de passerelle entre les différents acteurs et la société civile.

Il ambitionne de réaliser les objectifs suivants :

- Créer un espace d’échanges et de réflexion interdisciplinaires.

- Créer un cadre de concertation et de débat

- Favoriser et vulgariser l’esprit d’expertise et de synthèse

- Conseiller et assister les opérateurs publics et privés

- Doter les décideurs politiques, institutionnel et les PTF d’informations de première main dans tous les domaines de la vie publique

- Créer une base de données sur l’ensemble des aspects sociaux, économiques, politiques et culturels du pays.

- Dispenser une assistance multiforme aux acteurs de la société civile

- Donner de la visibilité à nos compétences à l’intérieur et à l’extérieur du pays

- Contribuer à la transparence de la vie publique dans les domaines de la gestion et de la communication

- Améliorer les performances des politiques sectorielles au moyen d’études spécialisées dans chaque domaine

- Dénoncer les irrégularités en matière de gestion

- Plaidoyer pour l’égalité et l’équité dans la gestion publique

- Plaidoyer en faveur de la standardisation des normes nationales et leur alignement aux normes internationales et appeler à leur respect.

- Vulgariser la culture démocratique et du débat

- Créer un cadre de références pour la recherche sur les problématiques économiques, politiques et sociales

- Produire des documents et des audits des secteurs clés dans le pays

- Éclairer les populations et les élites sur l’ensemble des problèmes et les risques qui guettent le pays

- Consolider l’unité nationale et proposer des solutions aux obstacles qui peuvent constituer un frein à une cohabitation exemplaires des composantes de la nation.

- Servir de relais et d’observatoire aux initiatives visant l’amélioration du rendement des structures étatiques et para étatiques

- Dynamiser la citoyenneté au moyen d’actions ciblant les organisations de la société civile

- Assister la technocratie nationale et l’éclairer sur les modes d’action politique efficients

- Pallier aux carences structurelles et à la précarité institutionnelle des opérateurs publics et privés

- plaidoyer à la création d’un code de transparence de la vie publique.

NB : le Groupe est ouvert à tout cadre mauritanien compètent et sérieux.

Fait à Nouadhibou le 20/07/2020

Commission de Communication

- Sidi Ahmed Salem

-Labouda Ba

- Tokor Baba Diallo

- Hachime Haidara

- Mohamed Ould Mahjoub

- Cheikh Mohamed Diarra

- Sidi Ahmed Cheine

- Mohamed Yahya Fall

- Mohameden Ould Meyne