CEP : il faut transférer les dossiers à la justice

La commission d'enquête parlementaire a recommandé de transférer tous les dossiers sur lesquels elle planchait à la justice à l'exception de ceux de la société chinoise Poly Hondong et du retrait des fonds de la caisse des générations. La CEP a achevé les derniers réglages de son rapport très tard dans la soirée du dimanche et adopté sa version finale qui recommande de transférer tous les dossiers à la justice afin de commencer les procédures pour ceux qui y sont impliqués. La prochaine étape est l'envoi du rapport au parlement pour le discuter qui doit décider de le transférer à la justice ou non. Des sources parlementaires citées par Al Akhbar n'exclut pas la possibilité que le parlement reporte les discussions relatives à ce rapport jusqu'à la prochaine session.