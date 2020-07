Les premiers dégâts de l’hivernage 2020

La Mauritanie enregistre ses premiers dégâts humains et matériels de l’hivernage 2020. Des pluies diluviennes tombées sur 4 régions du pays au cours des dernières 24 heures, ont causé la mort d’un homme et d’importants matériels, selon le bulletin quotidien du Ministère de l’Intérieur.

« Dans le département de Bassiknou (extrême Sud/Est à 1400 kilomètres de Nouakchott), plusieurs habitations et une centrale électrique ont été endommagées.

A Mabrouk (commune de Djigueni), un jeune homme âgé de 20 ans s’est noyé, emporté par les eaux.

Dans la région de l’Assaba, des pluies ont causé la destruction partielle de 13 habitations et détruit des biens collectifs ».

Ces intempéries ont également touché la région du Guidimankha, dont une partie se situe sur la vallée du fleuve Sénégal. Ainsi « le tuyau d’alimentation en eau de la localité de Tachott a été emporté par les eaux ».

Dans ces différentes localités, les autorités régionales affirment avoir pris les dispositions idoines pour assister les populations en détresse.