Le commandant en chef de la force «Barkhane» reçu par Ghazouani

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience vendredi après-midi à Nouakchott, le Commandant en Chef de la force française au Sahel « Barkhane », le général Pascal Facon, qui effectue actuellement une visite dans le pays, selon une nouvelle rapportée par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

Les entretiens entre le chef de l’Etat mauritanien et le commandant en chef de « Barkhane » ont porté sur « la situation militaire et sécuritaire dans la région du Sahel, et les sujets d’intérêt commun».

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, rappelle-t-on, assure actuellement la présidence en exercice du G5 Sahel.

Cette organisation dédiée à la lutte contre le terrorisme, le banditisme transfrontalier et à la coordination des efforts de développement, et dont le principal allié est la France, regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.