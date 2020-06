Affaire de l’interpellation violente d’El Mina:﻿ Premières sanctions

La direction générale de la sûreté a procédé, mardi 23 juin, à l’affectation des policiers (un brigadier et un agent) qui avaient violemment interpellé un individu présenté comme suspect, le vendredi

dernier.Les deux policiers ont été affectés à Bassiknou et Nbeiket Lahwach. Quant au commissaire d’ElMina 1, il a été muté à Teyarett 2. La photo prise par un activiste interpellé par la suite devenue virale avait suscité une onde de choc. Sur l’image des deux policiers( Ahmed Ould Belkheïr et Ahmed Ely Ould Mohamed) arrêtant un jeune homme, l'un d’entre eux mettait le genou sur le cou du présumé délinquant, à la manière du policier américain sur George Floyd.

L’individu interpellé violement a été présenté par la police comme un étranger s’étant évadé du commissariat d’ElMina 1. Au cours de sa fuite, selon toujours des sources policières, il aurait blessé un des policiers à l’aide d’une barre de fer.